Елена Синица На субсидирование рейсов Пермь — Минск выделят 20,5 млн руб. Рейсы планируются два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой минтранс объявил отбор авиаперевозчиков на предоставление бюджетной субсидии для возмещения части затрат на выполнение рейсов из Перми в Минск и в обратном направлении. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Общая сумма субсидии составляет 20,5 млн руб. При этом на один парный рейс предусмотрено не более 790 044 руб. Всего планируется 26 парных рейсов по два раза в неделю. Период осуществления полётной программы — с 1 октября по 31 декабря 2022 года.





Приём заявок от авиаперевозчиков продлится до 14 сентября.





Напомним, губернатор края анонсировал открытие прямого авиарейса из Перми в Минск в конце июля.





Добавим, недавно программа субсидируемых рейсов из пермского аэропорта Большое Савино пополнилась семью новыми маршрутами — в Калининград, Волгоград, Астрахань, Барнаул, Нижний Новгород, Мурманск и Владикавказ. Программу выполняет Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар».

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