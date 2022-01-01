Елена Синица В Прикамье организовали горячую линию по поступлению на военную службу в добровольческие батальоны Речь идёт о батальонах «Парма» и «Молот» Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае появилась горячая линия по вопросам поступления на военную службу по контракту в добровольческие батальоны «Парма» и «Молот». Об этом сообщает краевой минтербез.

Телефон горячей линии: 8 (342) 237-57-20.





Напомним, 16 августа завершилось формирование Пермского танкового добровольческого батальона «Молот». Сейчас добровольцы проходят подготовку и после «слаживания» отправятся на Донбасс для участия в специальной военной операции.





Кроме этого, сейчас формируют второй Пермский добровольческий батальон «Парма». Первый был сформирован в начале лета.

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