В Перми сформирован танковый добровольческий батальон «Молот» После подготовки подразделение примет участие в спецоперации на Украине Поделиться Твитнуть

фото: сообщество «Ветераны-танкисты Пермского края» в соцсети Вконтакте

В Перми завершено формирование Пермского танкового добровольческого батальона «Молот». Об этом сообщается в группе «Ветераны-танкисты Пермского края» ВКонтакте.

В настоящее время добровольцы проходят подготовку и после «слаживания» отправятся на Донбасс для участия в специальной военной операции.

В Пермском крае также продолжается формирование второго Пермского добровольческого батальона «Парма». Для того чтобы поступить в ряды батальона, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту проживания или в пункт отбора на военную службу по контракту.

Напомним, первый батальон «Парма» был сформирован в начале лета.

Ранее сообщалось, что узбеки, которые сейчас живут и работают в Пермском крае, планируют создать отряд для участия в спецоперации на территории Украины. Председатель правления региональной общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов призвал добровольцев записываться в военное формирование.

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