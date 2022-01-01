В Перми узбекских мигрантов призвали присоединиться к спецоперации на Украине Планируется создание специального добровольческого отряда Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Уроженцы Узбекистана, которые сейчас живут и работают в России, планируют создать добровольческий отряд для участия в спецоперации на территории Украины. Об этом ТК ВЕТТА сообщил председатель правления региональной общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов.

Выступая перед соотечественниками в Перми, Джалолов призвал записываться в военное формирование добровольцами.

«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живём и работаем в России, — отметил он. — Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в мае в Пермском крае объявили о создании отдельного военного батальона «Парма». Он примет участие в специальной операции на Украине. Записаться в формирование могут добровольцы, кто когда-то отслужил и сейчас находится в категории «воин запаса».





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