Для участия в боевых действиях на Украине формируется добровольческий батальон «Парма» Записаться в него предлагают воинам запаса из Пермского края Поделиться Твитнуть

В Пермском крае объявлено о создании отдельного военного батальона «Парма». Он примет участие в специальной операции на Украине. Записаться в формирование могут добровольцы, кто когда-то отслужил и сейчас находится в категории «воин запаса», об этом сообщается на сайте Пермского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Для записи в батальон нужно прийти в отделение Пермского краевого военкомата по месту регистрации и заявить о своём желании. О сроках и условиях контракта обратившимся расскажут на месте. В частности, уже известно, что контрактникам будет выплачиваться зарплата от 300 тыс. руб. в месяц и обещано полное государственное обеспечение.

В понедельник, 23 мая, ряд военкоматов в Пермском крае анонсировали набор контрактников для участия в спецоперации на Украине. Но позже объявления в соцсетях были удалены.





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