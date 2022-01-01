Военкоматы в Пермском крае анонсировали набор контрактников для участия в спецоперации на Украине Позже объявления в соцсетях были сняты Поделиться Твитнуть

Военкомат Пермского края

«Яндекс.Карты»

Военкоматы нескольких округов Пермского края на страницах местных администраций ВКонтакте 23 мая опубликовали объявления о наборе контрактников для участия в спецоперации на Украине. По данным СМИ, речь идёт минимум о трёх территориях — Лысьвенском, Ординском и Уинском округах.

В сообщении говорилось, что местные военкоматы проводят набор граждан для заключения краткосрочных контрактов на срок от трёх месяцев до одного года на должности офицерского, сержантского и рядового состава. Контрактникам обещают ежемесячную зарплату 300 тыс. руб.

Через несколько часов сообщения из соцсетей были удалены.

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