Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил о пяти возможных покупателях завода Henkel Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ прокомментировал информацию о продаже пермского завода Henkel.

По словам главы региона, интерес к предприятию уже проявили пять компаний, среди которых есть и пермский бизнес. Губернатор уверен, что у предприятия хорошие перспективы: «Рецептура наша, люди все наши, технологии производства нам понятны, пермский завод укомплектован».

Пермский завод Henkel (создан на базе завода «Пемос» в 2000-х годах) производит продукцию под брендами Persil, «Ласка», Vernel, «Пемолюкс», LOSK, Somat, Pril, "ПЕМОС", Bref и другими. Объём производства составляет более 260 тыс. тонн готовой продукции в год, то есть 70% всех чистящих и моющих средств компании Henkel, производимых на территории России. На предприятии работает 336 человек, ещё более 600 человек трудоустроены в подрядных организациях.

Компания Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России после начала военной спецоперации на Украине. Информация об этом появилась 19 апреля на официальном сайте концерна.

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