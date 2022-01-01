Пермский завод Henkel выставили на продажу Кроме пермского, концерн продаёт и остальные десять заводов в России Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Как сообщает газета «Ведомости», немецкий концерн Henkel выставил на продажу свои активы в России и Белоруссии. Свои убытки от ухода из обеих стран компания оценивает в 184 млн евро, из них 88 млн евро — ущерб деловой репутации, остальное — прямые убытки.

По данным издания, в России концерн владеет 12 офисами и 11 заводами, один из заводов расположен в Перми.

Он, в частности, производит продукцию под брендами Persil, Ласка, Vernel, Пемолюкс, LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref и другими. Объём местного производства составляет более 260 тыс. тонн готовой продукции в год, что составляет около 70% всех чистящих и моющих средств компании Henkel, производимых на территории России. На предприятии работает 336 человек, ещё более 600 человек трудоустроены в подрядных организациях.

Компания Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России после начала военной спецоперации на Украине. Информация об этом появилась 19 апреля на официальном сайте концерна.





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