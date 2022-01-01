Елена Синица Прокуратура выявила нарушения при ремонте причалов пермского Речного вокзала Краевой Упрдор оштрафован на 50 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при ремонте причалов Речного вокзала.

Поясняется, что краевое управление автомобильных дорог и транспорта не получило положительное решение о согласовании работ от территориального управления Росрыболовства.

В результате в адрес руководителя учреждения было направлено представление. Оно было рассмотрено, удовлетворено, согласительные мероприятия проведены.





В отношении управления автомобильных дорог и транспорта возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ (капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства). Ведомству назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Решение ещё не вступило в законную силу.

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