Прокуратура выявила нарушения при проведении работ по капремонту причалов Речного вокзала в Перми Возбуждено дело об административном правонарушении Поделиться Твитнуть

Причал речного вокзала Перми

permkrai.ru

Пермская природоохранная прокуратура проверила деятельность КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края при организации работ по капремонту причалов Речного вокзала Перми и выявила нарушения, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что до момента начала работ на указанном объекте не было получено положительное заключение на проектную документацию от Средневолжского теруправления Росрыболовства в части негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

В связи с этим в отношении бюджетного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что подрядчик ООО «ТехДорГрупп», занимающийся ремонтом причалов, планирует завершить работы на квартал раньше срока — к сентябрю 2022 года.

Сейчас работы ведутся на всём протяжении объекта (около 500 м). На участке рядом с арт-объектом «Счастье не за горами», вдоль причалов местных линий, где паркуются речные трамвайчики, уже отсыпано щебёночное основание.

К маю должен был быть готов причал №4. К июню планируется привести в такое же состояние причал №2.

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