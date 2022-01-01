Елена Синица В Перми ремонт причалов Речного вокзала могут завершить на квартал раньше срока Подрядчик планирует закончить работы к сентябрю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядчик ООО «ТехДорГрупп», занимающийся ремонтом причалов пермского Речного вокзала, планирует завершить работы на квартал раньше срока — к сентябрю 2022 года. Об этом заявил руководитель компании Денис Останин, передаёт пресс-служба краевого правительства.

Согласно условиям контракта, работы должны завершиться до конца декабря. Сообщается, что сейчас работы ведутся на всём протяжении объекта (около 500 м). На данный момент подрядчик доделывает нижний 100-метровый участок берегоукрепления, ближе к автобусной остановке «Магазин Речник». Также уже обустроен новый лестничный сход для маломерных судов.





На участке рядом с арт-объектом «Счастье не за горами», вдоль причалов местных линий, где паркуются речные трамвайчики, уже отсыпано щебёночное основание. Также, по словам Останина, проложены сети освещения и кабельная канализация транспортной безопасности.





Кроме этого, сообщается, что к маю должен был быть готов причал №4. Сейчас там остаётся уложить гидроизоляцию и заасфальтировать. К июню планируется привести в такое же состояние причал №2.

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