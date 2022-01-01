Елена Синица
Работы по ремонту причалов Речного вокзала идут с опережением графика
Завершить ремонт должны до конца года
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Работы по ремонту причалов Речного вокзала в Перми идут с опережением графика. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своём телеграм-канале.
«У подрядчика задача — сделать всё до конца года. И сейчас он с ней справляется — работы идут даже с опережением графика», — написал Махонин.
На данный момент завершено берегоукрепление между причалами №1 и №2 и основные работы на причале №4, к нему уже швартуются теплоходы.
На променадной части скоро приступят к укладке гранита. Затем останется озеленить территорию, установить скамейки и другие элементы благоустройства.
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