Пермский легкоатлет принёс ещё одно «серебро» в копилку сборной края на Чемпионате России Александр Лесной толкнул ядро на 20 м 12 см Поделиться Твитнуть

На Чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах Александр Лесной в толкании ядра занял второе место с результатом 20 м 12 см. Случилось это в последний день турнира. Таким образом, копилка сборной Пермского края пополнилась третьей серебряной медалью.

Всего на Чемпионате сборная Прикамья завоевала четыре награды: «золото» у Владимира Никитина, «серебро» у Константина Холмогорова, Екатерины Ивониной и Александра Лесного.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.