Пермский легкоатлет принёс ещё одно «серебро» в копилку сборной края на Чемпионате России
Александр Лесной толкнул ядро на 20 м 12 см
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На Чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах Александр Лесной в толкании ядра занял второе место с результатом 20 м 12 см. Случилось это в последний день турнира. Таким образом, копилка сборной Пермского края пополнилась третьей серебряной медалью.
Всего на Чемпионате сборная Прикамья завоевала четыре награды: «золото» у Владимира Никитина, «серебро» у Константина Холмогорова, Екатерины Ивониной и Александра Лесного.
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