Андрей Стрельцов Пермские спортсмены завоевали два «серебра» на чемпионате страны по лёгкой атлетике Призёрами соревнований стали Константин Холмогоров и Екатерина Ивонина Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки

В Чебоксарах прошёл второй день чемпионата России по лёгкой атлетике. 3 августа стал днём «серебра» для пермской команды.

Вначале Константин Холмогоров в финале бега на 800 м стал вторым, уступив в остром соперничестве Константину Толоконникову. Затем серебряную награду завоевала Екатерина Ивонина. Она пришла второй к финишу в финале женского бега на 3 тыс. м с препятствиями.

Перед третьим днём соревнований у пермской сборной три медали: одно «золото», завоёванное Владимиром Никитиным во вторник, и два «серебра».





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