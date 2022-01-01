Андрей Стрельцов Пермский бегун Владимир Никитин выиграл чемпионат России с новым рекордом Ему не было равных на дистанции 5 тыс. м Поделиться Твитнуть

Чемпионат России по лёгкой атлетике стартовал во вторник в Чебоксарах. В программе первого дня соревнований прошёл финал бега на 5 тыс. м. На этой дистанции не было равных нашему земляку Владимиру Никитину. При этом он стал чемпионом страны в седьмой раз.

Его результат составил 13 мин. 15,50 сек. Никитин побил рекорд страны, установленный им же на чемпионате России год назад.

Таким образом, после первого дня соревнований в копилке сборной Пермского края одна золотая награда.





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