Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Событийную линейку празднования юбилея Перми доработают в формате мозгового штурма В состав рабочих групп включены более 100 специалистов Поделиться Твитнуть

Как сообщила 3 августа на заседании регионального оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми заместитель председателя оргкомитета Наталья Галкина, 8 – 10 августа пройдут заседания рабочих групп по формированию событийных линеек «Перми-300» по пяти направлениям: «Наука и промышленность», «Спорт и качество жизни», «Экология и природа», «Туризм и гастрономия» и «Культура». В состав пяти рабочих групп вошло более 100 экспертов и специалистов.

Каждая из тематических рабочих групп займётся обсуждением принципов формирования событийной линейки, гайдлайнов по брендированию мероприятий, наполнения флагманских событий; отбором и интеграцией проектов. В рамках заседаний пройдут личные консультации авторов проектов с представителями проектного офиса.

На сегодняшний день в «копилке» руководителей событийного наполнения «Перми-300» находится более 500 проектов и предложений.

Рабочие группы сформированы и будут работать при экспертном совете «Перми-300». Ранее мы сообщали, что экспертный совет пополнился новыми специалистами; изменения в составе экспертного совета были утверждены на заседании регионального оргкомитета по подготовке юбилея Перми 3 августа.

О принципах формирования событийной линейки праздника руководители проекта Наталья Галкина и Мария Кубланова подробно рассказали в интервью «Новому компаньону».

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