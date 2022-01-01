Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Событийную линейку празднования юбилея Перми доработают в формате мозгового штурма
В состав рабочих групп включены более 100 специалистов
Как сообщила 3 августа на заседании регионального оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми заместитель председателя оргкомитета Наталья Галкина, 8 – 10 августа пройдут заседания рабочих групп по формированию событийных линеек «Перми-300» по пяти направлениям: «Наука и промышленность», «Спорт и качество жизни», «Экология и природа», «Туризм и гастрономия» и «Культура». В состав пяти рабочих групп вошло более 100 экспертов и специалистов.
Каждая из тематических рабочих групп займётся обсуждением
принципов формирования событийной линейки, гайдлайнов по брендированию
мероприятий, наполнения флагманских событий; отбором и интеграцией проектов. В
рамках заседаний пройдут личные консультации авторов проектов с представителями
проектного офиса.
На сегодняшний день в «копилке» руководителей событийного
наполнения «Перми-300» находится более 500 проектов и предложений.
Рабочие группы сформированы и будут работать при экспертном
совете «Перми-300». Ранее мы сообщали, что экспертный совет пополнился новыми
специалистами; изменения в составе экспертного совета были утверждены на
заседании регионального оргкомитета по подготовке юбилея Перми 3 августа.
О принципах формирования событийной линейки праздника
руководители проекта Наталья Галкина и Мария Кубланова подробно рассказали в интервью «Новому
компаньону».
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