Секретарём экспертного совета по подготовке юбилея Перми станет директор ЦВЗ Вера Каргашина Всего в состав совета введено четыре новых участника Поделиться Твитнуть

В среду, 3 августа, на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея Перми зампредседателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина представила новых членов экспертного совета.

Ими стали руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая, руководитель АНО «Агентство новых технологий» Гульнар Гафурова, директор Центрального выставочного зала Перми Вера Каргашина (она же предложена на пост секретаря экспертного совета).

Экспертный совет был сформирован в августе 2021 года для консультаций и обсуждения программы юбилея, проектов, акций и инициатив в его рамках. В совет вошли представители сферы культуры, образования, науки, а также городских органов власти, некоммерческих организаций и СМИ. Председатель экспертного совета — председатель Общественной палаты, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

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