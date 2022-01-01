Бывший министр промышленности Пермского края Ксения Новикова переехала в Венгрию Она уволилась с должности руководителя дивизиона «Урал» сети «Лента» Поделиться Твитнуть

Ксения Новикова / фото из соцсетей

Руководитель дивизиона «Урал» сети «Лента» Ксения Новикова ушла из компании в связи с переездом в Венгрию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Изданию Новикова пояснила, что планирует поступить в Венгрии в магистратуру одного из европейских вузов.

Ксения Новикова в 2011–2012 годах в правительстве губернатора Олега Чиркунова занимала должность министра промышленности Пермского края. В 2014 году она возглавила собственное производство сети магазинов «Семья», а в 2018-м — продуктовое направление сети. После приобретения «Семьи» торговой сетью «Лента» Ксения Новикова продолжила работу в структуре федерального ритейлера.

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