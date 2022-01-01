Елена Гилязова оставила пост вице-президента Пермской ТПП и уехала в Израиль Заявление об увольнении было написано ею в июне Поделиться Твитнуть

Елена Гилязова

Константин Долгановский

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Гилязова ушла в отставку. В июне она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской ТПП.

Пост вице-президента в настоящее время остаётся вакантным. «В этом году в Перми состоится Съезд членов Палаты. Скорей всего, вопрос назначения будет отложен до этого момента. Кандидаты, конечно, будут рассматриваться, но процесс не форсируется», — рассказали «Новому компаньону» в Пермской ТПП.

По информации издания, в настоящее время Елена Гилязова находится в Израиле, где собирается остаться на ПМЖ.

Елена Гилязова родилась в Одессе 8 мая 1955 года. После окончания университета преподавала философию в пермских вузах. В 1990-х годах ушла с преподавательской работы в бизнес. Была топ-менеджером регионального холдинга «ЭКС». В 2005 году перешла на государственную службу. Работала заместителем начальника Главного управления экономики Пермской области, министром торговли и министром сельского хозяйства Пермского края, заместителем председателя правительства региона, была депутатом Заксобрания. Затем работала директором розничной сети «Семья». С марта 2017 года занимала пост вице-президента Пермской ТПП.





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