Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Центральном выставочном зале Перми — новый директор Марина Фельдблюм эмигрировала из России Поделиться Твитнуть

Марина Фельдблюм на фоне любимой картины

С 25 июля в Центральном выставочном зале Перми — новый директор. Им стала Вера Каргашина, до декабря 2021 года работавшая в выставочной дирекции Выставочного центра «Пермская ярмарка».

Вера Каргашина — известный куратор больших художественных салонов: она была директором трёх выставок-ярмарок «Арт-Пермь» и вместе с Сергеем Казуком дважды проводила в Санкт-Петербурге арт-салоны «Понаехали!».

Прежний директор ЦВЗ Марина Фельдблюм оставила должность в связи с переездом из Перми. По информации «Нового компаньона», она эмигрировала в Израиль.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Елена Гилязова оставила пост вице-президента Пермской ТПП и уехала на ПМЖ в Израиль.





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