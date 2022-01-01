Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший директор «Агентства новых технологий» возглавила ДК им. Пушкина Дворец культуры оставался без руководителя почти полгода Поделиться Твитнуть

Вера Цыпуштанова

Константин Долгановский

Бывший директор АНО «Агентство новых технологий» Вера Цыпуштанова назначена директором Дворца культуры им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми. Как сообщил «Новому компаньону» глава департамента культуры администрации Перми Василий Головин, он возлагает на нового руководителя большие надежды: по его словам, у Веры Цыпуштановой уже готов план преобразований в учреждении культуры.

ДК им. Пушкина оставался без руководителя с конца февраля, когда был уволен с этой должности Олег Мясников. На протяжении нескольких месяцев учреждением руководила в статусе врио заместитель Мясникова Наталья Белавина.





Вера Цыпуштанова с марта 2019-го по июнь 2022-го руководила АНО «Агентство новых технологий», где её заменила Гульнар Гафурова в связи со сменой команды, реализующей проект «Завода Шпагина».

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