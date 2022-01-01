Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Бывший директор «Агентства новых технологий» возглавила ДК им. Пушкина

Дворец культуры оставался без руководителя почти полгода

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Вера Цыпуштанова 2

Вера Цыпуштанова
  Константин Долгановский

Бывший директор АНО «Агентство новых технологий» Вера Цыпуштанова назначена директором Дворца культуры им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми. Как сообщил «Новому компаньону» глава департамента культуры администрации Перми Василий Головин, он возлагает на нового руководителя большие надежды: по его словам, у Веры Цыпуштановой уже готов план преобразований в учреждении культуры.

ДК им. Пушкина оставался без руководителя с конца февраля, когда был уволен с этой должности Олег Мясников. На протяжении нескольких месяцев учреждением руководила в статусе врио заместитель Мясникова Наталья Белавина.

Вера Цыпуштанова с марта 2019-го по июнь 2022-го руководила АНО «Агентство новых технологий», где её заменила Гульнар Гафурова в связи со сменой команды, реализующей проект «Завода Шпагина».

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