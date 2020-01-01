Мэрия расторгнет трудовой договор с директором ДК Пушкина по соглашению сторон Ранее Олег Мясников оставил в соцсети пост с критикой руководства страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Мясников

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Администрация Перми расторгнет трудовой договор с директором муниципального учреждения ДК им. Пушкина Олегом Мясниковым по соглашению сторон. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Исполняющим обязанности директора ДК станет Наталья Белавина.

Напомним, 22 февраля Мясников на своей странице в Facebook сообщил, что получил от руководства пермской мэрии требование написать заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщил директор ДК, поводом стал его пост в соцсети, где он резко высказался о решении российских властей признать независимость ДНР и ЛНР.





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