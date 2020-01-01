Директор ДК им. Пушкина в Перми увольняется после критики руководства страны за действия на Донбассе Олег Мясников возглавил учреждение культуры четыре месяца назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Мясников

Facebook

Директор пермского муниципального учреждения «ДК им. Пушкина» Олег Мясников на своей странице в Facebook сообщил, что получил от руководства пермской мэрии требование написать заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщил директор ДК, поводом стал его пост в соцсети, где он резко высказался о решении российских властей признать независимость ДНР и ЛНР.

«Надо ли сопротивляться давлению администрации города — не знаю. Работать, находясь в состоянии войны с руководством города, не хотелось бы... (...) К сожалению, конфликт может негативно отразиться на качестве реализации творческих проектов, даже если они будут возможны. А это плохо для публики и творчества, — пишет Мясников. — Надеюсь, смогу в ближайшее время найти место для приложения своих сил, опыта и энергии!»

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к городским властям, пока Олег Мясников не уволен. В то же время собеседник отметил: «Если ты против решения руководства — не работай на государство, иди — зарабатывай в бизнесе. Зачем работать на власть и мучиться?»

Олег Мясников возглавил МАУК ДК им. А. С. Пушкина в Орджоникидзевском районе города в октябре 2021 года. Напомним, с 2000 по 2001 год он занимал должность вице-мэра Перми.

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