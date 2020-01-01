Директор ДК им. Пушкина в Перми увольняется после критики руководства страны за действия на Донбассе
Олег Мясников возглавил учреждение культуры четыре месяца назад
Директор пермского муниципального учреждения «ДК им. Пушкина» Олег Мясников на своей странице в Facebook сообщил, что получил от руководства пермской мэрии требование написать заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщил директор ДК, поводом стал его пост в соцсети, где он резко высказался о решении российских властей признать независимость ДНР и ЛНР.
«Надо ли сопротивляться давлению администрации города — не знаю. Работать, находясь в состоянии войны с руководством города, не хотелось бы... (...) К сожалению, конфликт может негативно отразиться на качестве реализации творческих проектов, даже если они будут возможны. А это плохо для публики и творчества, — пишет Мясников. — Надеюсь, смогу в ближайшее время найти место для приложения своих сил, опыта и энергии!»
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к городским властям, пока Олег Мясников не уволен. В то же время собеседник отметил: «Если ты против решения руководства — не работай на государство, иди — зарабатывай в бизнесе. Зачем работать на власть и мучиться?»
Олег Мясников возглавил МАУК ДК им. А. С. Пушкина в Орджоникидзевском районе города в октябре 2021 года. Напомним, с 2000 по 2001 год он занимал должность вице-мэра Перми.
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