Елена Синица Экс-вице-мэр Перми возглавил ДК им. Пушкина Олег Мясников пригласил сотрудничать творческих людей города Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Мясников

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Бывший вице-мэр Перми Олег Мясников возглавил МАУК ДК им.А.С.Пушкина в Орджоникидзевском районе города. Об этом он сообщил в своём личном профиле на Facebook.

«В голове рой разнообразных идей по поводу содержательного наполнения дворца, команда сотрудников дружная и с большущим творческим опытом, последние два года предъявили всем нам множество непростых вызовов, что сулит на ближайшее время очень интересную и напряженную работу по созданию новых проектов, форматов и компетенций в деятельности учреждения», — написал Мясников.





Он также пригласил творческих людей города к сотрудничеству, для того чтобы «совместно найти формы взаимодействия и реализовать идеи на базе учреждения».





Должность вице-мэра Перми Олег Мясников занимал с 2000 по 2001 год.

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