Реконструкция «Дачи Синакевича» в Перми входит в завершающую стадию Окончание работ запланировано на сентябрь Поделиться Твитнуть

Реконструкция «Дачи Синакевича» в Кировском районе Перми входит в завершающую стадию. Как сообщил в своём telegram-канале глава города Алексей Дёмкин, подрядчик приступил к воссозданию фронтонов в виде кокошников на крыше, являющихся визитной карточкой здания.

Подрядчику также предстоит установить новые оконные и дверные блоки, восстановить элементы декора фасада. Завершить работы планируется в сентябре.

«Дача Синакевича» — объект культурного наследия регионального значения, и задачей подрядчика является восстановление особняка в том виде, в каком его задумывал архитектор в конце XIX — начале XX века, отметил градоначальник.

Напомним, выполнением реставрационных работ на объекте за 18,7 млн руб. занимается ООО «Союз ПС». Ранее сообщалось, что в ходе работ были укреплены фундамент, перекрытия и конструктивные элементы.

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