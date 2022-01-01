Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Готовы планировочные решения экспозиции нового здания Пермской художественной галереи

Начинается работа над дизайном интерьера

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Макет новой художественной галереи

Макет новой художественной галереи в Перми
  Елена Синица
«Новый компаньон»

Руководитель архитектурного консорциума, занимающегося разработкой дизайн-проекта новой экспозиции Пермской художественной галереи, Игорь Чиркин отчитался о завершении первого этапа работы. 30 июня были сданы заказчику планировочные решения, учитывающие весь массив экспозиции. Об этом «Новому компаньону» сообщила директор галереи Юлия Тавризян.

По словам Юлии Тавризян, коллектив разработчиков, в который входят специалисты из ООО «Прогресс» и Project Eleven, в своём проекте учли необходимость маскировать 200 столбов, которые укрепят конструкцию здания по требованию подрядчика строительства – компании «ЛимакМаращСтрой». Между этими опорами планируется возвести некапитальные перегородки, которые и обозначат разделы экспозиции.

Сразу после утверждения результатов первого этапа проектирования с разработчиками был заключён договор на второй этап – полную проработку и визуализацию экспозиции и общественных пространств будущего художественного музея. По словам Юлии Тавризян, работа очень сложная, поскольку подразумевает и дизайнерские, и технические решения: нужно соблюсти все требования противопожарной безопасности и «музейного контура» (технические системы влажности, освещения и безопасности), но сделать это так, чтобы приборы и устройства не были видны посетителям.

Юлия Тавризян говорит, что разработчики намерены сделать разделы экспозиции отличающимися друг от друга визуально: раздел советского искусства не будет похож на древнерусский раздел. Для того чтобы «напитаться» местным контекстом и найти новые дизайнерские подходы, руководитель группы разработчиков Игорь Чиркин и несколько его коллег присоединились к экспедиции Пермской галереи в рамках проекта «Пермские боги. Экология культуры». Этот проект входит в программу «Пермь-300» и подразумевает создание интернет-портала, посвящённого истории знаменитой коллекции пермской деревянной скульптуры. Благодаря сайту можно будет совершить виртуальное путешествие по следам экспедиций собирателя деревянной скульптуры Николая Серебренникова, увидеть, как бытовала скульптура в тех местах, откуда её привезли в коллекцию галереи, и как живут эти места сегодня.

В рамках проекта уже прошли две экспедиции, 26 июля начинается третья – по строгановским местам Верхнекамья. В планах – посещение Усолья, Орла-городка и Пыскора, где будут проведены фото- и видеосъёмки, в том числе с квадрокоптера. Руководят проектом «Пермские боги. Экология культуры» заместитель директора Пермской галереи Ольга Старцева и кинорежиссёр Анна Отмахова, руководитель съёмок – Валерий Заровнянных. Вместе с ними и с московскими архитекторами в экспедицию отправятся Юлия Тавризян и её заместитель по развитию Ольга Усанова.

Напомним, площадь нового здания Пермской галереи на Заводе Шпагина составит 21,6 тыс. кв. м. Это в семь раз больше той, на которой сегодня размещаются экспозиции и хранилища художественного музея. С вводом в эксплуатацию нового здания у галереи появятся помещения для новых экспозиций графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, советского искусства, русской скульптуры, истории музея, народного искусства Пермского края и других. Всего в экспозиции будет 15 разделов, куда войдут и такие известные и популярные, как раздел классической русской живописи, западноевропейского классического искусства, строгановской иконы и деревянной скульптуры.

В новом здании также планируется открыть образовательный центр, библиотеку, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские, а также сервисы для посетителей, в том числе музейное кафе.

Строительство нового здания должно быть завершено в декабре 2023 года.

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