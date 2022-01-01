Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дизайн-проект новой экспозиции Пермской галереи создаст консорциум московских архитекторов Прежний подрядчик продолжает оспаривать отказ от сотрудничества Поделиться Твитнуть

Макет новой художественной галереи в Перми

Елена Синица

«Новый компаньон»

Как стало известно «Новому компаньону», определён исполнитель заказа на разработку дизайн-проекта экспозиции Пермской государственной художественной галереи в новом здании, которое строится на территории «Завода Шпагина». Им стал консорциум московских архитектурных бюро — ООО «Прогресс» и Project Eleven. Архитектор проекта — Игорь Чиркин.

Как пояснила директор галереи Юлия Тавризян, подрядчика выбирали очень тщательно, основным критерием стало наличие реализованных проектов музеев и выставок, а также соотношение цены и качества. Директор галереи считает, что московские архитекторы хорошо понимают, что «дизайн музейной экспозиции — это не покрасить стены и развесить картины, это способ подачи материала, где визуальное решение идёт от содержания произведений искусства». По её словам, новые подрядчики хорошо разбираются в современных музейных технологиях.

В настоящее время заключён контракт на первый этап работ — разработку пространственного решения экспозиции. Результат должен быть представлен уже к 20 июня, после этого должно последовать подписание контракта на следующий этап — техническую проработку избранного решения.

Как известно читателям «Нового компаньона», это не первая попытка художественного музея привлечь дизайнера к созданию новой экспозиции. Предыдущий опыт – с предпринимателем из Екатеринбурга Анной Окатовой – оказался неудачным. Договор с ней был расторгнут в одностороннем порядке, и в настоящее время предпринимательница оспаривает в арбитраже отказ галереи от сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.