Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Суд приступил к рассмотрению иска дизайнера Анны Окатовой к Пермской художественной галерее ИП требует выплатить более 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Макет новой художественной галереи в Перми

Елена Синица

«Новый компаньон»

Арбитражный суд Пермского края 26 мая приступил к рассмотрению иска индивидуального предпринимателя Анны Окатовой из Екатеринбурга к Пермской государственной художественной галерее. Предприниматель требует оплатить работы по созданию дизайн-проекта экспозиции галереи в сумме 2 970 583 руб., а также неустойку 31 092 руб. и издержки 38 008 руб.

В ноябре 2021 года ИП Окатова выиграла на открытом аукционе заказ на создание дизайна экспозиции в новом здании Пермской художественной галереи, которое строится на территории «Завода Шпагина». 20 декабря 2021 года проект был представлен заказчику, однако галерею исполнение заказа не устроило. Как пояснил юрист Владимир Куранов, приёмочная комиссия выявила в дизайн-проекте несоответствие техническому заданию, и проект был отправлен исполнителю на доработку. 17 января был получен доработанный вариант, однако заказчик счёл, что недостатки не были исправлены.

После этого галерея уведомила УФАС по Пермскому краю, что расторгает договор в одностороннем порядке, и подала заявление о внесении ИП Окатова в список недобросовестных подрядчиков. Антимонопольное ведомство отказ от выполнения контракта приняло к сведению, но в списки вносить дизайнера не стало.

21 марта 2022 года Анна Окатова подала исковое заявление с требованием осуществить выплаты по договору.

26 мая в Арбитражном суде Пермского края прошло предварительное заседание по иску. Поскольку истец выступил с ходатайством о проведении экспертизы на предмет соответствия выполнения заказа техническому заданию, галерея попросила время на изучение представленных Анной Окатовой документов.

Следующее заседание назначено на 21 июня; ожидается, что суд примет решение о проведении экспертизы.

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