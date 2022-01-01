Захлебнувшийся в пермском бассейне 6-летний мальчик выписан из больницы Его состояние удовлетворительное Поделиться Твитнуть

Тенториум

Шестилетний ребёнок, который 14 июля едва не утонул в бассейне терм «Тенториум» в Перми, выписан из лечебного учреждения. Его состояние удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, оставленный без присмотра мальчик был обнаружен в бассейне оздоровительного комплекса без сознания, в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию пермской больницы и подключён к аппарату ИВЛ. С 17 июля пострадавшего перевели из реанимации в отделение педиатрии.

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей».

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