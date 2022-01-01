В Перми ребёнок захлебнулся в бассейне
ЧП случилось в термах "Тенториум"
В четверг, 14 июля, на территории терм «Тенториум» (ул. Встречная, 37 в Перми) в бассейне при купании захлебнулся шестилетний ребёнок. Об этом сообщает properm.ru.
На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.
Ребёнку была оказана медицинская помощь, он госпитализирован. Сейчас его состояние тяжёлое, он находится в коме, подключён к аппарату ИВЛ. Информацию о происшествии подтвердили в минздраве Прикамья.
По факту ЧП проводится проверка. В «Тенториуме» оперативно случившееся прокомментировать не смогли.
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