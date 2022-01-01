Едва не утонувший в пермском бассейне ребёнок переведён из реанимации в отделение педиатрии Пациент находится в состоянии средней степени тяжести Поделиться Твитнуть

Тенториум

С 17 июля шестилетний ребёнок, едва не утонувший в бассейне терм «Тенториум» в Перми, переведён из реанимации в отделение педиатрии, где получает весь необходимый комплекс лечебных мероприятий. Об этом сообщили в минздраве края, добавив, что пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, ЧП произошло 14 июля. Мальчик был обнаружен посетителями оздоровительного комплекса в бассейне без сознания. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ. Позднее в минздраве сообщили, что самочувствие пострадавшего несколько улучшилось.

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по результатам проведённой доследственной проверки по факту госпитализации ребёнка в медучреждение после купания в бассейне возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей».





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