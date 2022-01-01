В минздраве Прикамья рассказали о состоянии едва не утонувшего в бассейне ребёнка Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии шестилетнего ребёнка, который едва не утонул в бассейне терм «Тенториум» в Перми 14 июля, где он отдыхал вместе с матерью.

«Состояние мальчика с положительной динамикой. Он снят с ИВЛ», — сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне в открытом бассейне отдыхающими был обнаружен ребёнок 2016 года рождения без признаков жизни. Мальчика тут же госпитализировали в реанимационное отделение.

Следственными органами СКР по Пермскому краю начата доследственная проверка, проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В организации, которая оказывает услуги, изъята документация, интересующая следствие.





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