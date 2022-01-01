В Перми следователи начали проверку по факту госпитализации ребёнка после купания в бассейне Мальчик находится в реанимации Поделиться Твитнуть

Тенториум

Следственными органами СКР по Пермскому краю начата доследственная проверка по факту госпитализации ребёнка в медицинское учреждение после купания в бассейне, где он отдыхал вместе со своей матерью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент следователями установлено, что 14 июля в Индустриальном районе Перми в открытом бассейне отдыхающими был обнаружен ребёнок 2016 года рождения без признаков жизни. Мальчика тут же госпитализировали в реанимационное отделение, где продолжают оказывать квалифицированную медпомощь.

Сотрудниками СКР уже проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В организации, которая оказывает услуги, изъята документация, интересующая следствие. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что ЧП произошло на территории терм «Тенториум» (ул. Встречная, 37)





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.