По факту госпитализации ребёнка после купания в пермском бассейне заведено уголовное дело ЧП произошло в термах "Тенториум" 14 июля Поделиться Твитнуть

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по результатам проведённой доследственной проверки по факту госпитализации ребёнка в медучреждение после купания в бассейне в термах «Тенториум» (Пермь, ул. Встречная, 37), возбуждено уголовное дело.

Как отметили в пресс-службе ведомства, его завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей».

Следствием установлено, что 14 июля в Индустриальном районе города Перми в открытом бассейне ребёнок 2016 года рождения остался без присмотра матери. Позднее мальчик был обнаружен в бассейне отдыхающими в бессознательном состоянии. В настоящее время он госпитализирован, как сообщили в минздраве состояние пострадавшего несколько улучшилось.

В СУ СКР по Пермскому краю отметили, что с установлением жаркой погоды в регионе граждане стали чаще посещать водные объекты и бассейны, и как следствие резко участились несчастные случаи, связанные с утоплением в воде несовершеннолетних.

Так, 7, 10 и 11 июля в реках Ирень, Кама и Чусовая утонули девочки 12-16 лет, в Перми в Мотовилихинском районе в пруду утонул 11-летний мальчик. По всем указанным фактам в ходе проверок было установлено, что дети либо остались в воде без присмотра взрослых, либо пришли на водоём без сопровождения родителей или лиц старшего возраста.

Следственное управление обратилось к жителям и гостям Прикамья с просьбой не оставлять детей одних без присмотра на водоемах. В ведомстве напомнили, что в детском возрасте можно ходить купаться только в присутствии родителей или взрослых. Кроме того, дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё.

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