Пермский краевой суд ужесточил приговор экс-депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову
Срок исправительных работ увеличен до четырёх месяцев
Во вторник, 19 июля, Пермский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры, требовавшей ужесточить наказание экс-депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову. Апелляционная инстанция увеличила осуждённому срок исправительных работ с двух до четырёх месяцев. При этом окончательное наказание в виде 2,5 лет лишения свободы осталось неизменным. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Алексей Бурнашов, принимавший участие в заседании по видеосвязи, и его защитник просили суд заменить реальное лишение свободы условным сроком. Как отметил экс-депутат, слишком строгий приговор был обусловлен его общественной и политической деятельностью. В частности, по словам Бурнашова, интерес правоохранительных органов к нему связан с тем, что он выступал против застройки стадиона «Молот».
Преступление, за которое осуждён Алексей Бурнашов, он совершил 8 июля 2021 года. В центре Перми в ходе разбирательства по факту управления им транспортным средством в состоянии опьянения и будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, тогда ещё депутат Госдумы применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив ему телесные повреждения. Кроме того, в присутствии посторонних лиц он нецензурно высказался в адрес полицейского.
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