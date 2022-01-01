Пермский краевой суд ужесточил приговор экс-депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову Срок исправительных работ увеличен до четырёх месяцев Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Во вторник, 19 июля, Пермский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры, требовавшей ужесточить наказание экс-депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову. Апелляционная инстанция увеличила осуждённому срок исправительных работ с двух до четырёх месяцев. При этом окончательное наказание в виде 2,5 лет лишения свободы осталось неизменным. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Алексей Бурнашов, принимавший участие в заседании по видеосвязи, и его защитник просили суд заменить реальное лишение свободы условным сроком. Как отметил экс-депутат, слишком строгий приговор был обусловлен его общественной и политической деятельностью. В частности, по словам Бурнашова, интерес правоохранительных органов к нему связан с тем, что он выступал против застройки стадиона «Молот».

Преступление, за которое осуждён Алексей Бурнашов, он совершил 8 июля 2021 года. В центре Перми в ходе разбирательства по факту управления им транспортным средством в состоянии опьянения и будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, тогда ещё депутат Госдумы применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив ему телесные повреждения. Кроме того, в присутствии посторонних лиц он нецензурно высказался в адрес полицейского.

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