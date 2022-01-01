Экс-депутат Госдумы от Пермского края просит условный срок Прокуратура настаивает на ужесточении приговора Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова. Он и его защитник просят смягчить приговор Ленинского райсуда от 16 мая.

Тогда Бурнашову было назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за применение насилия в отношении одного сотрудника полиции и оскорбление другого.

Как передает «Коммерсант-Прикамье», по мнению депутата, приговор слишком строгий и обусловлен его общественной и политической деятельностью. Бурнашов также обращает внимание на то, что является единственным кормильцем в семье.

Защитник Бурнашова полагает, что уголовное дело в отношении его клиента было возбуждено с нарушением УПК РФ, и считает, что экс-депутат мог быть приговорён к условному сроку.

Вместе с тем прокуратура считает, что Алексею Бурнашову райсуд вынес слишком мягкий приговор за оскорбление полицейского, и просит усилить наказание. Напомним, на процессе гособвинение требовало для Бурнашова наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Преступление, за которое осуждён Алексей Бурнашов, он совершил 8 июля 2021 года. В центре Перми в ходе разбирательства по факту управления им транспортным средством в состоянии опьянения и будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, тогда ещё депутат Госдумы применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив ему телесные повреждения. Кроме того, в присутствии посторонних лиц он нецензурно высказался в адрес полицейского.

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