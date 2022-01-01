Мария Сыропятова В администрации Индустриального района прокомментировали ситуацию вокруг ТЦ «Позитив» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Разрешение на строительство торгового комплекса «Позитив» по ул. Карпинского, 91а не выдавалось. Об этом рассказали «Новому компаньону» в администрации Индустриального района Перми.

«В силу положений п. 1 ст. 222 ГК РФ, объект — 3-этажный торговый комплекс с кадастровым номером 59:01:4410822:201 площадью 3267,1 кв. м — является самовольной постройкой, поскольку возведён в отсутствие необходимого разрешения на строительство», — пояснили в администрации. По этой причине, подан иск о сносе объекта за счёт собственника.

Также стало известно, что до вынесения решения по данному иску приостановлен другой судебный процесс — между Сергеем Гилёвым и мэрией Перми о парковке перед ТЦ «Позитив». Участок в 439 кв. м изымался для расширения ул. Карпинского.

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