Мария Сыропятова Рассмотрение дела с требованием о сносе здания ТЦ «Позитив» перенесено на август Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края приостановил рассмотрение дела с требованием о признании самовольной постройкой и сносе здания ТЦ «Позитив» на ул.Карпинского, 91а. В пресс-службе суда пояснили «Новому компаньону», что речь о нежилом торговом комплексе площадью в 3267 кв.м.

Из картотеки суда следует, что иск был подан в феврале 2022 года к собственнику объекта предпринимателю Сергею Гилёву от администрации Индустриального района Перми.

«Данный иск мотивирован незаконной реконструкцией объекта, повлекшей существенным образом изменение назначения объекта», — сказано в материалах суда.

Следующее заседание по делу запланировано на 16 августа 2022 года.

Сергей Гилёв ответил «Новому компаньону», что считает требования администрации Перми неправомерными. Кроме того, они менялись в ходе процесса, поэтому предприниматель продолжает в них разбираться.

Напомним, что мэрия Перми с 2021 года ведёт судебный спрос с Сергеем Гилевым по поводу парковки перед ТЦ «Позитив». Участок в 439 кв.м. необходим для расширения улицы Карпинского. А предприниматель не согласен с изъятием участка, поскольку это может негативно повлиять на его бизнес. По данному иску была проведена судебная экспертиза, после которой по требованию мэрии Перми была инициирована новая. Этот судебный процесс приостановлен из-за подачи февральского иска о признании объекта самовольной постройкой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.