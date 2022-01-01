В Прикамье резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом За прошлый день диагноз ковид подтвердился у 64 местных жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 64 новых случая COVID-19. Таких высоких показателей заболеваемости в регионе этим летом ещё не фиксировалось. Днём ранее было 53 заболевших.

Общее число инфицированных достигло 372 130.

Новые случаи заболевания диагностированы в восьми территориях: в Перми, Березниках, в Кунгурском, Пермском, Чусовском, Горнозаводском, Суксунском и Чердынском муниципальных и городских округах.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны вернуть масочный режим. Причина — новый всплеск коронавируса в мире.

Ранее сообщалось также, что руководитель краевого управления Роспотребнадзора с 11 июля отменил в Прикамье обязательную вакцинацию от коронавируса, масочный режим был снят 1 июля.

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