В России официально отменили все ограничения по коронавирусу Больше не действует масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи со снижением интенсивности эпидпроцесса по COVID-19 Роспотребнадзор РФ принял решение с 1 июля 2022 года приостановить на всей территории России действие ранее введённых ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19 отмечается в России в течение последних четырёх месяцев. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Практически все подтверждённые случаи заболевания (93%) протекают в лёгкой форме или бессимптомно.

Динамика эпидпроцесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями.

Однако, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

Также сообщается, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг эпидемического процесса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.