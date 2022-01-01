В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса Она была введена в регионе год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев 11 июля подписал постановление об отмене требования профилактических прививок от коронавируса отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Документ опубликован на сайте ведомства.

Обязательные прививки от COVID-19 были введены год назад для представителей сферы торговли, услуг, общепита, транспорта общего пользования и такси. Также вакцинации подлежали все чиновники, сотрудники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, люди, занятые в организации и проведении культурных, выставочных, просветительских, рекламных, досуговых, развлекательных, спортивных и других мероприятий. Работодатели должны были обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. А отказ от прививки без медицинских противопоказаний мог привести к отстранению от работы.

Постановление об отмене обязательных прививок уже вступило в силу.





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