Елена Бардукова В Прикамье введена обязательная вакцинация от COVID-19 Определены сферы деятельности, где до 15 сентября должно быть привито не менее 60% сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление, в котором определены сферы деятельности, сотрудники которых имеют высокий риск заражения коронавирусом. Для этих категорий граждан в регионе вводится обязательная вакцинация.

Прививку от COVID-19 обязаны поставить представители сферы торговли, услуг, в том числе — бытовых и почтовой связи, общепита, транспорта общего пользования и такси. Также вакцинации подлежат все чиновники, сотрудники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, люди, занятые в организации и проведении культурных, выставочных, просветительских, рекламных, досуговых, развлекательных, спортивных и других мероприятий.

В постановлении сказано, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели, работающие в вышеперечисленных сферах, должны организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. При этом первым компонентом необходимо привить до 15 августа 2021 года, вторым — до 15 сентября 2021 года.

Министерство здравоохранения и руководители медицинских организаций региона должны «обеспечить развёртывание пунктов вакцинации в необходимом количестве в медицинских организациях и по месту работы, с привлечением мобильных выездных прививочных бригад».

Мера вызвана тем, что на протяжении последних четырёх недель в Пермском крае идёт рост заболеваемости, при этом в целом в регионе прививку поставили лишь 33,7% лиц, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, что недостаточно для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Полный текст постановления опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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