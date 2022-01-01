ВОЗ призвала все страны вернуться к масочному режиму Причина — новый всплеск заболеваний COVID-19 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны вернуть масочный режим. Причина — новый всплеск коронавируса в мире. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Глава ВОЗ обеспокоен увеличением числа случаев передачи COVID-19, госпитализаций и смертей, вызванных новыми подвариантами Omicron. Он подчеркнул, что пандемия «далека от завершения».

В частности, среди подвариантов, отслеживаемых ВОЗ, есть BA.2.75 по прозвищу Центавр, который был впервые обнаружен в Индии в мае. Ученые считают его опасным, потому что он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин.

Ранее сообщалось, что глава краевого управления Роспотребнадзора постановлением от 11 июля отменил обязательную вакцинацию от коронавируса в Прикамье. Масочный режим был снят 1 июля.

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