Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми компания «немхат» проведёт первый «немхатфест» О коми-пермяках расскажут языком современного театра Поделиться Твитнуть

фото: страница «немхата» ВКонтакте

В Перми на различных площадках, большинство из которых вовсе не предназначены для театральных представлений, театральная компания «немхат» проведёт первый Коми-пермяцкий немхатфест. По словам основателя компании и организатора события Александра Шумилина, акция призвана привлечь внимание к коми-пермяцкой культуре и языку и актуализировать этнографическое наследие коми-пермяков.

Александр Шумилин, основатель театральной компании «немхат»:

– Если набрать в поисковике «коми-пермяцкий язык», то рядом с названием появится красная точка, обозначающая, что язык находится на грани исчезновения. По данным, представленным в интернете на 2010-й год, общее число людей, говорящих на коми-пермяцком, составляет 63 106 человек. Сегодня эта цифра намного меньше. Коми-пермяцкий немхатфест – это спектакли в формате нового театра сайт-специфик про коми-пермяков: их культуру, язык и жизнь, которая вроде бы так близко, но на самом деле так далеко.

Открытие фестиваля состоится в ночь с 17 на 18 июля в 00.00 в частной филармонии «Триумф» с танцевальным хэппенингом «Тихие танцы». Несколько тел без музыкального сопровождения в большом пространстве исследуют природу движения, пытаясь добиться невесомости. Возможно, это про момент, когда звука уже больше не существует. Спектакль проходит в свободной форме, зрители могут располагаться в любом месте и перемещаться во время всего спектакля. Спектакль проходит до последнего зрителя. Перформанс создан пятью молодыми хореографами под руководством Ильи Будрина.

Медиаспектакль «Один день с коми-пермяком» (12+) – это исследование мелодики коми-пермяцкого языка. В основу спектакля легли материалы, собранные во время экспедиции в коми-пермяцкий округ: село Архангельское, деревни Доег, Онохово, Пронино, Петрунёво, Кукушка, село Большая Коча.

Центр городской культуры, 18, 19, 20, 21 и 22 июля в 19:00

АЭМ «Хохловка», 24 июля, 14:00

«К реке» (16+) – камерный акустический плейлист из коми-пермяцких песен, сложенный по истории двухлетней переписки молодых людей, говоривших о своей любви только на коми-пермяцком и только на бумаге. Голос спектакля – Даша Калина, поющая и играющая на коми-пермяцких музыкальных инструментах.

Диджитал-Порт Пермь, 18, 19, 20, 21 и 22 июля в 23:00

В спектакле «Коми-пермяцкий алфавит» (16+) 35 перформеров разного возраста и танцевального опыта будут друг за другом повторять танцевальные движения. «Коми-пермяцкий алфавит» – это возможность рассмотреть рядом человека, который точно такой же, как и ты, но чуть-чуть другой; он так близко, но совершенно далеко.

Спортивный зал колледжа олимпийского резерва Пермского края, 18 и 20 июля в 21:00

Оперу сайт-специфик на коми-пермяцком языке «Улетают птицы» (16+) зрители увидят в Ботаническом саду ПГНИУ. Концептмейкеры и режиссёр спектакля переносят смыслы не в искусственно созданные декорации, а в ботанический сад, территорию, где сохранение и популяризация – основополагающие задачи. «Улетают птицы» – это история о Раисе Степановне, 1940 года рождения. Раиса Степановна живёт в коми-пермяцком округе всю жизнь: там училась, вышла замуж, родила детей, работала в школе. Сейчас она живёт одна, муж умер год назад, а на вопрос «Страшно ли умирать?» отвечает: «Нет, ребята, я не боюсь смерти, только вот неохота умирать, там ведь солнышка не увидишь».

Ботанический сад ПГНИУ, 19 и 21 июля в 19:00 и 20:30

«Нежные встречи» (12+) – программа с участием театроведов, театральных критиков и кураторов Юлии Клейман (Санкт-Петербург), Кристины Матвиенко (Москва) и Александрины Шаклеевой (Тюмень). Это разговор о театре сайт-специфик, о том, как он может сделать город лучше, почему сегодня этот формат экологичен и как он соотносится с актуальностью и современным зрителем. «Нежные встречи» пройдут с форме кофе-брейка, и любой желающий сможет задать вопросы в свободном разговоре за одним столом.

Кафе «Свет» (ул.Пермская, 57), 20, 21 и 22 июля с 16:00 до 17:30

Театральная компания «немхат» возникла как самодеятельный студенческий театр при Пермском медицинском университете, однако его руководитель Александр Шумилин легко берётся за большие, трудные в продюсировании и разные в жанровом отношении проекты: это и мюзикл «Пробуждение весны» Данкана Шейка (16+), поставленный Шумилиным с артистами Театра-Театра в частной филармонии «Триумф», и «Мазэраша» (18+) – шестичасовой перформанс Виктора Вилисова, прошедший в 2019 году на «Заводе Шпагина».

Компания неоднократно входила во внеконкурсную программу Национальной театральной премии «Золотая маска», а в 2021 году была номинирована на «Маску» в категории «Эксперимент». В нынешнем году «немхат» стал резидентом Фестивального клуба «Дягилевского фестиваля», обеспечивая основной контент клубной программы.

Компания специализируется на театре сайт-специфик: спектакли проходят в самых неожиданных локациях вроде плавательного бассейна или ботанического сада.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.