Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми компания «немхат» проведёт первый «немхатфест»
О коми-пермяках расскажут языком современного театра
В Перми на различных площадках, большинство из которых вовсе не предназначены для театральных представлений, театральная компания «немхат» проведёт первый Коми-пермяцкий немхатфест. По словам основателя компании и организатора события Александра Шумилина, акция призвана привлечь внимание к коми-пермяцкой культуре и языку и актуализировать этнографическое наследие коми-пермяков.
Александр Шумилин,
основатель театральной компании «немхат»:
– Если набрать в
поисковике «коми-пермяцкий язык», то рядом с названием появится красная точка,
обозначающая, что язык находится на грани исчезновения. По данным,
представленным в интернете на 2010-й год, общее число людей, говорящих на
коми-пермяцком, составляет 63 106 человек. Сегодня эта цифра намного меньше. Коми-пермяцкий
немхатфест – это спектакли в формате нового театра сайт-специфик про
коми-пермяков: их культуру, язык и жизнь, которая вроде бы так близко, но на
самом деле так далеко.
Открытие фестиваля состоится в ночь с 17 на 18 июля в 00.00
в частной филармонии «Триумф» с танцевальным хэппенингом «Тихие танцы». Несколько
тел без музыкального сопровождения в большом пространстве исследуют природу
движения, пытаясь добиться невесомости. Возможно, это про момент, когда звука
уже больше не существует. Спектакль проходит в свободной форме, зрители могут
располагаться в любом месте и перемещаться во время всего спектакля. Спектакль
проходит до последнего зрителя. Перформанс создан пятью молодыми хореографами
под руководством Ильи Будрина.
Медиаспектакль «Один день с коми-пермяком» (12+) – это исследование мелодики
коми-пермяцкого языка. В основу спектакля легли материалы, собранные во время
экспедиции в коми-пермяцкий округ: село Архангельское, деревни Доег, Онохово,
Пронино, Петрунёво, Кукушка, село Большая Коча.
Центр городской
культуры, 18, 19, 20, 21 и 22 июля в 19:00
АЭМ «Хохловка», 24 июля,
14:00
«К реке» (16+) – камерный акустический плейлист из
коми-пермяцких песен, сложенный по истории двухлетней переписки молодых людей,
говоривших о своей любви только на коми-пермяцком и только на бумаге. Голос
спектакля – Даша Калина, поющая
и играющая на коми-пермяцких музыкальных инструментах.
Диджитал-Порт Пермь, 18,
19, 20, 21 и 22 июля в 23:00
В спектакле «Коми-пермяцкий алфавит» (16+) 35 перформеров
разного возраста и танцевального опыта будут друг за другом повторять
танцевальные движения. «Коми-пермяцкий алфавит» – это возможность рассмотреть рядом человека, который точно такой
же, как и ты, но чуть-чуть другой; он так близко, но совершенно далеко.
Спортивный зал колледжа
олимпийского резерва Пермского края, 18 и 20 июля в 21:00
Оперу сайт-специфик на коми-пермяцком языке «Улетают птицы» (16+)
зрители увидят в Ботаническом саду ПГНИУ. Концептмейкеры и режиссёр спектакля
переносят смыслы не в искусственно созданные декорации, а в ботанический сад,
территорию, где сохранение и популяризация – основополагающие задачи. «Улетают птицы» – это история о Раисе Степановне, 1940 года рождения. Раиса
Степановна живёт в коми-пермяцком округе всю жизнь: там училась, вышла замуж,
родила детей, работала в школе. Сейчас она живёт одна, муж умер год назад, а на
вопрос «Страшно ли умирать?» отвечает: «Нет, ребята, я не боюсь смерти, только
вот неохота умирать, там ведь солнышка не увидишь».
Ботанический сад ПГНИУ,
19 и 21 июля в 19:00 и 20:30
«Нежные встречи» (12+) – программа с участием театроведов,
театральных критиков и кураторов Юлии Клейман (Санкт-Петербург), Кристины
Матвиенко (Москва) и Александрины Шаклеевой (Тюмень). Это разговор о театре
сайт-специфик, о том, как он может сделать город лучше, почему сегодня этот
формат экологичен и как он соотносится с актуальностью и современным зрителем.
«Нежные встречи» пройдут с форме кофе-брейка, и любой желающий сможет задать
вопросы в свободном разговоре за одним столом.
Кафе «Свет» (ул.Пермская,
57), 20, 21 и 22 июля с 16:00 до 17:30
Театральная компания «немхат» возникла как самодеятельный
студенческий театр при Пермском медицинском университете, однако его
руководитель Александр Шумилин легко берётся за большие, трудные в
продюсировании и разные в жанровом отношении проекты: это и мюзикл «Пробуждение
весны» Данкана Шейка (16+), поставленный Шумилиным с артистами Театра-Театра в
частной филармонии «Триумф», и «Мазэраша» (18+) – шестичасовой перформанс
Виктора Вилисова, прошедший
в 2019 году на «Заводе Шпагина».
Компания неоднократно входила во внеконкурсную
программу Национальной театральной премии «Золотая маска», а в 2021 году была номинирована на
«Маску» в категории «Эксперимент». В нынешнем году «немхат» стал резидентом Фестивального
клуба «Дягилевского фестиваля», обеспечивая основной контент клубной программы.
Компания специализируется на театре сайт-специфик: спектакли
проходят в самых неожиданных локациях вроде плавательного бассейна или
ботанического сада.
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