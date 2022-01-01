Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Опубликована программа клуба Дягилевского фестиваля Клубные события пройдут в Частной филармонии «Триумф» Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

На время работы Дягилевского фестиваля Частная филармония «Триумф» станет фестивальным клубом. Клубная программа в этом году особенно насыщенная и разнообразная: в ней детские и семейные события, творческие встречи, лекции и мастер-классы и даже чайная церемония. Некоторые концерты и спектакли из тех, что будут показаны в клубе, не казались бы неуместными даже в основной программе фестиваля.

Ежедневно в клубе будет работать кафе, сувенирная и книжная лавки. Каждый день будет начинаться в 9.00 с занятий йогой от студии «Кора» (12 +, от 14 лет), в 10:00 будут проходить распевки — хоровые занятия с солистами хора MusicAeterna (16 +), детская программа тоже будет начинаться в 10:00 с творческих занятий школы дизайна «Точка» (5 — 12 лет).

В дневной и вечерней программе клуба хочется обратить особое внимание на спектакли независимых пермских театров, которые пройдут на разных площадках. Свободный театр современного танца 18 июня в 16:00 покажет в «Сцене-Молот» спектакль Ксении Малининой «reКонструкция» (12+, от 14 лет), студия «немхат» в ежедневном режиме будет выступать в «Триумфе» с медиаспектаклем «öтiк лун коми-пермяккöт» («Один день с коми-пермяком», 12 +).

Особенно много в клубной программе танцевальных перформансов: кроме прочего, 19 июня в 16:30 будет показан нашумевший пластический спектакль «ДӨР» казанского театра MOÑ (18 +), а в вечер открытия фестиваля 11 июня, в 19:00 «Триумфе» пройдёт Grand Milonga Tango de Verano — концертная и конкурсная программа победителей и призеров чемпионата России и «Милонги Северо-Запада» по аргентинскому танго с участием оркестра Solo Tango Orquesta (18 +).

Клубные события для посетителей бесплатны, но требуется предварительная регистрация.





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