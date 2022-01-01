Число арестованных по делу о хищении 12,7 млн руб. у матери погибшего на Украине военного увеличилось до четырёх Суд избрал меру пресечения ещё двоим подозреваемым Поделиться Твитнуть

В понедельник, 11 июля, Свердловский райсуд Перми арестовал на два месяца Нозима Хоралиева и Шамси Мамедова, подозреваемых в хищении 12,7 млн руб. у матери погибшего на Украине военного из Пермского края. Об этом сообщает Properm.ru.

Сегодня же чуть ранее тот же суд избрал ту же меру пресечения для Динара Хасматулина и Тимура Мухситдинова. Таким образом арестованы все четыре подозреваемых.

Уточняется, что все молодые люди (им от 20 до 22 лет) находятся в статусе подозреваемых, обвинение им пока не предъявлено.

В отношений жителей Казани возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере».

Напомним, все четверо были задержаны на съёмной квартире в столице Татарстана на прошлой неделе и этапированы для проведения следственных действий в Пермь.

Следствие считает, что молодые люди обманным путём, под предлогом страхования расчётного счёта, завладели 12,7 млн руб., принадлежавших женщине. В эту сумму вошла и федеральная выплата за погибшего в ходе военной спецоперации сына пострадавшей.

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