Елена Синица Суд арестовал на два месяца подозреваемых в хищении 12,7 млн руб. у матери погибшего на Украине военного Обвинение им пока не предъявлено Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба МВД России

Свердловский райсуд Перми арестовал на два месяца Динара Хасматулина и Тимура Мухситдинова, подозреваемых в хищении 12,7 млн руб. у матери погибшего на Украине военного из Пермского края. Об этом сообщает Properm.ru.

Уточняется, что они находятся в статусе подозреваемых, обвинение им пока не предъявлено. В отношении ещё двух фигурантов дела Нозима Хоралиева и Шамси Мамедова ходатайство об аресте суд также рассмотрит в ближайшее время.





Молодые люди являются фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере».





Напомним, все четверо были задержаны на съёмной квартире в Казани. Они этапированы для проведения следственных действий в Пермь.





Следствие считает, что молодые люди обманным путём, под предлогом страхования расчётного счёта, завладели 12,7 млн руб., принадлежавших женщине. В эту сумму вошла и федеральная выплата за погибшего в ходе военной спецоперации сына пострадавшей.

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