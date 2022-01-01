Мария Сыропятова Авиакомпания Nordwind сформировала программу полётов из Перми в Нижний Новгород, Челябинск и Владикавказ Ранее была открыта продажа билетов на другие пять направлений Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов ещё на три направления прямых авиаперелётов из Перми: в Челябинск (с 30 июля), Владикавказ (30 июля) и Нижний Новгород (с 31 июля). Стоимость билетов варьирует от 1,8 до 5,5 тыс. руб.

Ранее авиакомпания открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы в Калининград, Волгоград, Омск, Астрахань и Барнаул.

В расписании пермского аэропорта уже появились авиаперелёты в Астрахань, Волгоград и Калининград. Авиаперевозчиком указана авиакомпания «Икар» (партнёр Nordwind).

Напомним, глава краевого минтранса Андрей Алякринский анонсировал возобновление программы субсидируемых рейсов из аэропорта Большое Савино.

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