Мария Сыропятова
Авиакомпания Nordwind сформировала программу полётов из Перми в Нижний Новгород, Челябинск и Владикавказ
Ранее была открыта продажа билетов на другие пять направлений
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов ещё на три направления прямых авиаперелётов из Перми: в Челябинск (с 30 июля), Владикавказ (30 июля) и Нижний Новгород (с 31 июля). Стоимость билетов варьирует от 1,8 до 5,5 тыс. руб.
Ранее авиакомпания открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы в Калининград, Волгоград, Омск, Астрахань и Барнаул.
В расписании пермского аэропорта уже появились авиаперелёты в Астрахань, Волгоград и Калининград. Авиаперевозчиком указана авиакомпания «Икар» (партнёр Nordwind).
Напомним, глава краевого минтранса Андрей Алякринский анонсировал возобновление программы субсидируемых рейсов из аэропорта Большое Савино.
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