Мария Сыропятова В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Астрахань, Волгоград и Калининград Выполнять их будет партнёр Nordwind Airlines авиакомпания «Икар» Поделиться Твитнуть

ТАСС

В расписании пермского аэропорта Большое Савино появились прямые авиаперелёты из Перми в Астрахань, Волгоград и Калининград. Выполнять их будет авиакомпания «Икар».

Рейсы в Волгоград запланированы раз в неделю по понедельникам, начиная с 1 августа. Вылет в 17:15. Время в пути — 2 часа 20 минут.

Перелёты в Астрахань планируются еженедельно по вторникам со 2 августа. Вылет в 19:40. Время в пути — 2 часа 35 минут.

Первый рейс в Калининград стоит в расписании 4 августа и потом каждый четверг. Вылет в 14:00. Время в пути — 3 часа 50 минут.

Напомним, недавно авиакомпания Nordwind Airlines открыла продажу билетов по пяти регулярным маршрутам из Перми в города России: Калининград, Волгоград, Омск, Астрахань и Барнаул. Ожидается, что перевозчик будет осуществлять авиаперелёты за счёт бюджетных субсидий.

Источник на рынке сообщил, что авиакомпания «Икар» как партнёр Nordwind Airlines и будет выполнять заявленные рейсы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.