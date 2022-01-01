Мария Сыропятова Авиакомпания Nordwind сформировала программу прямых перелётов из Перми в пять российских городов Продажа билетов уже началась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов по пяти регулярным маршрутам из Перми в города России: Калининград (с 30 июля), Волгоград (с 1 августа), Омск (со 2 августа), Астрахань (со 2 августа) и Барнаул (с 3 августа). Ожидается, что перевозчик будет осуществлять авиаперелёты за счёт бюджетных субсидий.

Ранее глава краевого минтранса Андрей Алякринский анонсировал возобновление программы субсидируемых рейсов из аэропорта «Большое Савино».

Напомним, что субсидируемые авиаперелёты из Перми в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Омск, Калининград, Уфу и Волгоград в конце 2021 года - начале 2022 года осуществляла авиакомпания Res Wings. В марте рейсы были приостановлены из-за вывозных рейсов. Ожидалось, что перелёты будут восстановлены позднее, однако этого не произошло, и краевые власти начали искать новых партнёров для осуществления субсидируемых авиаперевозок.

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